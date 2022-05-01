В Курской области произошел обвал железнодорожного моста: власти говорят о диверсии

В Курской области произошел обвал железнодорожного моста: власти говорят о диверсии

В Курской области сегодня, 1 мая, произошел обвал железнодорожного моста.

Местные власти считают, что причиной тому стала диверсия.

Об этом пишет российское издание ТАСС.

Как стало известно, инцидент произошел около 11:20 на 67 километре железной дороги Суджа – Сосновый Бор. Там частично обрушились конструкции моста. По факту чего местные правоохранители открыли уголовное производство.

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"Сегодня на 67-м километре железной дороги Суджа — Сосновый Бор было обнаружено частичное обрушение конструкций моста. Сейчас на месте работают спецслужбы, чтобы установить причины ЧП. Железнодорожная ветвь использовалась для передвижения товарных складов", — сообщил губернатор.

Он также заявил, что обвал моста мог произойти в результате диверсии.

Напомним, что вскоре войска российских оккупантов уже не смогут идти в наступление и будут вынуждены перейти к обороне.

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