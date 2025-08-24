- Дата публикации
В Курской области РФ дрон упал возле АЭС: поднялся дым и произошел пожар
В ночь на 24 августа в Курской области России беспилотник упал у Курской атомной электростанции. По данным РосСМИ, возгорание произошло в трансформаторном блоке, жертв и пострадавших нет.
В ночь на 24 августа в районе города Курчатов, где расположена Курская АЭС, раздались взрывы. Российские источники сообщают, что силы ПВО якобы сбили дрон, после чего его обломки упали на территории станции.
В результате падения поврежден трансформатор собственных потребностей энергоблока № 3, что привело к его разгрузке примерно на 50%. На месте инцидента возник пожар, который удалось быстро ликвидировать пожарным подразделениям.
В Росэнергоатоме уверяют, что радиационный фон в зоне АЭС остается в пределах нормы. Другие энергоблоки работают в штатном режиме: четвертый находится в плановом ремонте, первый и второй – в режиме без генерации.
Жертв и пострадавших в результате атаки не зафиксированы.
Ранее сообщалось, что дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод «Киришинефтеоргсинтез» в Ленинградской области России, являющегося одним из двух крупнейших предприятий отрасли в стране.