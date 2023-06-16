В Курской области РФ горит большой склад: местные заметили беспилотник незадолго до вспышки

На территории склада ООО "Бел-поль" в Курской области произошел пожар.

Об этом сообщает МЧС России.

На данный момент на месте происшествия находятся пожарные подразделения, которые активно тушат огонь.

Информация о пострадавших не поступала.

Площадь пожара 2000 кв.м. В тушении задействованы более 40 человек и 10 единиц техники.

Рос «СМИ» сообщают, что якобы незадолго до пожара камера наблюдения с подъезда одного из жилых домов запечатлела вспышку.

По предварительным данным беспилотник атаковал вышку связи в поселке Красниково Курской области, но, задев ее, влетел в административное здание предприятия «Белполь», — пишет «База».

По их информации, на данный момент горят уже два здания - огонь перекинулся и на склад.

Напомним, что ранее в ночь на пятницу, 2 июня, "бавовна" произошла в российском Курске. По меньшей мере шесть взрывов прогремели недалеко от железнодорожного вокзала и аэродрома.

Добавим, что в РФ утверждают, что беспилотник атаковал здание "Газпрома" в Белгородской области.