В Курской области РФ на мине взорвались два сотрудника пограничного управления российской ФСБ.
В районе пункта пропуска "Крупец" 27 декабря наехал на мину БТР с пограничниками. В результате инцидента двое получили ранения.
Об этом сообщает оппозиционный телеграмм-канал ASTRA со ссылкой на собственные источники.
Как известно, вражеский БТР с пограничниками наехал на мину. В результате этого ранения получили два сотрудника ПУ ФСБ в Курской области. Их доставили в Рыльскую центральную районную больницу в Курской области.
Следует отметить, что инцидент произошел в приграничной зоне с Сумской областью Украины.
Напомним, 10 декабря, во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области двое подростков взорвались на снаряде, оба получили травмы и находятся в больнице.
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