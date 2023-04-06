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В Курской области РФ произошла "бавовна": очевидцы видели вспышку в небе

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
319
Время на прочтение
1 мин
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В Курской области РФ произошла "бавовна": очевидцы видели вспышку в небе

Фото: ТСН.ua

У жителей Курской области – неспокойная ночь.

В социальных сетях распространяется информация о взрыве в Курске в России.

Об этом идет речь в сообщениях в Telegram-каналах.

"В Курске сейчас так. Взрыв произошел неподалеку от проспекта Дериглазова. Власть молчит". – говорится в сообщении.

Очевидцы сообщают, что видели яркую вспышку в небе.

Об этом пишут "РосСМИ". В сети распространяют видео, демонстрирующие звук взрыва.

Напомним, в России заявили об "атаке беспилотников": неизвестные дроны упали под Москвой и возле Белгорода.

А главарь "вагенеровцев" Евгений Пригожин заявил, что ВСУ якобы готовят наступление на Белгородскую область, он призвал руководство РФ готовиться.

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Дата публикации
Просмотры
319
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