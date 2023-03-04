Категория
Мир
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Курской области РФ усиливают охрану объектов на границе с Украиной

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публикации
Просмотры
359
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Курской области РФ усиливают охрану объектов на границе с Украиной

Фото: Associated Press

Губернатор пограничной области России провел совещание с силовиками и призвал население к "бдительности".

В субботу, 4 марта, губернатор Курской области РФ Роман Старовойт провел оперативное совещание с участием ФСБ, пограничного управления, МВД и Росгвардии. Обсуждались вопросы безопасности и охраны инженерной и критически важной инфраструктуры.

Об этом руководитель пограничной с Украиной области сообщил в своем Telegram.

По его словам, Курская область получает дополнительные силы и средства Министерства обороны.

“Особое внимание уделяем приграничным районам. Залог безопасности — единство с нашей армией и постоянная бдительность", — написал Старовойт.

Он также призвал сообщать обо всех подозрительных лицах и предметах.

Как известно, 2 марта российские власти заявили об "атаке украинских диверсантов", якобы захвативших заложников в селе Сушаны Брянской области. Ответственность за диверсионную вылазку взял на себя "Русский добровольческий корпус" (РДК). В украинских властях озвучили две версии произошедшего — провокация Кремля или действия российских партизан.

Напомним, 4 марта в Белгородской области РФ неизвестный беспилотник атаковал подстанцию нефтепровода "Транснефть-Дружба".

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
359
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация