В Курской области РФ усиливают охрану объектов на границе с Украиной

Губернатор пограничной области России провел совещание с силовиками и призвал население к "бдительности".

В субботу, 4 марта, губернатор Курской области РФ Роман Старовойт провел оперативное совещание с участием ФСБ, пограничного управления, МВД и Росгвардии. Обсуждались вопросы безопасности и охраны инженерной и критически важной инфраструктуры.

Об этом руководитель пограничной с Украиной области сообщил в своем Telegram.

По его словам, Курская область получает дополнительные силы и средства Министерства обороны.

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“Особое внимание уделяем приграничным районам. Залог безопасности — единство с нашей армией и постоянная бдительность", — написал Старовойт.

Он также призвал сообщать обо всех подозрительных лицах и предметах.

Как известно, 2 марта российские власти заявили об "атаке украинских диверсантов", якобы захвативших заложников в селе Сушаны Брянской области. Ответственность за диверсионную вылазку взял на себя "Русский добровольческий корпус" (РДК). В украинских властях озвучили две версии произошедшего — провокация Кремля или действия российских партизан.

Напомним, 4 марта в Белгородской области РФ неизвестный беспилотник атаковал подстанцию нефтепровода "Транснефть-Дружба".

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