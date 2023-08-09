В Курской области РФ вспыхнул большой пожар: фото, видео

О причинах пожара и пострадавших пока нет информации.

В городе Курчатов Курской области России 9 августа загорелся масштабный пожар в многоэтажке: огонь охватил крышу дома.

Об этом сообщает российские паблики и средства массовой пропаганды.

По словам свидетелей происшествия, пожар в Курчатове вспыхнул на крыше жилого дома по улице Ленинградской. Отметим, этот город расположен в 130 км от границы с Украиной.

В Сети появились кадры пожара. На них видно, как над домом и городом поднимаются черные клубы дыма.

После возгорания на крыше первого многоквартирного дома загорелся такой же соседний дом, сообщают местные жители.

Причины пожара пока не известны.

Пожар в пятиэтажке в Курской области РФ/Скриншот

Валит черный дым: в Курской области горит пятиэтажка

Напомним, в середине июля в Курчатове прогремел сильный взрыв, звуки которого попали на камеры наблюдения. Заметим, что именно в этом городе находится Курская АЭС.

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