В Курской области России дважды через несколько минут объявлена воздушная опасность

Жителей Курщины ждет тревожная ночь.
В Курской области России вторично через несколько минут объявлена ракетная опасность. В целом это третья воздушная тревога за ночь против 17 августа 2024 года.
Об этом сообщают представители властей.
"Если вы находитесь дома, необходимо спрятаться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, амбаре. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или соответствующее укрытие", — напомнили местным жителям.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Это раньше никто не озвучивал! Командир по ВСУ — о наступлении на Курщине!
Напомним, командир ВСУ рассказал о создании буферной зоны на Курщине. По его словам, это было необходимо, чтобы обезопасить население Украины от хаотических и неконтролируемых ударов государства-агрессоры.
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