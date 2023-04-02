В Курской области случилась "бавовна" на позициях россиян: есть погибший и раненые (фото)

В Курской области РФ 31 марта произошла неизвестная "бавовна" на позициях россиян, в результате чего один военный погиб, пятеро получили ранения.

Об этом пишет Telegram-канал Astra.

Информацию о якобы обстреле также подтвердил губернатор Курской области Роман Старовойт, однако по его данным "потерь нет".

Так, Старовойт заявил, что "среди жителей, к счастью, обошлось без пострадавших", однако о погибших и раненых солдатах он не сообщил. В социальных сетях на этот счет местные жители начали выражать недовольство.

По данным источников ASTRA в экстренных службах региона, около 8 утра 31 марта позиции российских военных в Кореневском районе Курской области атаковали беспилотники. Кроме того, были совершены обстрелы минометными и артиллерийскими снарядами.

Жители Кореновского района также рассказали, что их больница "находится в таком состоянии, что там раненым точно не смогут помочь".

Напомним, в Курской области РФ усиливают охрану объектов на границе с Украиной.

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