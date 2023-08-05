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В Курской области снова "бавовна": губернатор заявил о повреждении админзданий

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
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В Курской области снова "бавовна": губернатор заявил о повреждении админзданий

В Курской области снова хлопок/Фото kursk-izvestia.ru

Курскую область атаковал беспилотник, повреждены админздания и церковь.

В Курской области РФ вечером, 4 августа, произошла очередная "бавовна" – беспилотник якобы сбросил взрывчатку на город Рыльск, повреждены два административных здания.

Об этом заявил губернатор Курской области Роман Старовойт, традиционно обвинив в атаке Украину.

"С украинского беспилотника сбросили в Рильске взрывные устройства. Повреждены окна в двух административных зданиях, выбиты стекла в Покровском храме", — говорится в сообщении.

По словам Старовойта, в результате атаки дронов никто не пострадал.

Напомним, в российский танкер неподалеку от Керченского пролива врезался дрон.

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Дата публикации
Просмотры
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