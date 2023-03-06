В Курской области снова "бавовна" – повреждены объекты энергоснабжения

В Курской области РФ местные власти заявили о "бавовне" из-за якобы "обстрела" приграничной территории в Хомутовском районе. Одно из сел региона – без света.

Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт.

"Просто сейчас ведется обстрел пограничной территории в Хомутовском районе. Повреждены объекты энергоснабжения, в результате чего обесточено село Искра. Как только позволит ситуация энергетики начнут экстренный ремонт", — говорится в сообщении.

Напомним, в Курской области усиливают охрану объектов на границе с Украиной. Власти провели оперативное совещание с участием ФСБ, пограничного управления, МВД и Росгвардии.

В субботу, 4 марта, в Белгородской области РФ неизвестный беспилотник атаковал подстанцию нефтепровода "Транснефть-Дружба".

Читайте также: