В Курской области снова "бавовна" – повреждены объекты энергоснабжения

Губернатор области заявил о якобы обстрелах приграничной территории.
В Курской области РФ местные власти заявили о "бавовне" из-за якобы "обстрела" приграничной территории в Хомутовском районе. Одно из сел региона – без света.
Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт.
"Просто сейчас ведется обстрел пограничной территории в Хомутовском районе. Повреждены объекты энергоснабжения, в результате чего обесточено село Искра. Как только позволит ситуация энергетики начнут экстренный ремонт", — говорится в сообщении.
Напомним, в Курской области усиливают охрану объектов на границе с Украиной. Власти провели оперативное совещание с участием ФСБ, пограничного управления, МВД и Росгвардии.
В субботу, 4 марта, в Белгородской области РФ неизвестный беспилотник атаковал подстанцию нефтепровода "Транснефть-Дружба".
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