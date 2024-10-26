В Курскую область за несколько дней РФ перебросит 5 тысяч военных из КНДР — NYT

В Курскую область к понедельнику, 28 октября, Россия планирует перебросить 5 тысяч военных из КНДР, вероятно принадлежащих к "элитному" подразделению.

Об этом пишет The New York Times.

Отмечается, что в среду, 23 октября, первые северокорейские войска прибыли в Курскую область. С тех пор солдат КНДР продолжают перебрасывать. Как пишет издание, "тысячи военных прибывают каждый день".

Проинформированные источники в Украине заявили, что к понедельнику, 28 октября, будет собрано около 5 тысяч северокорейских войск.

По словам собеседника, войска являются частью элитного подразделения Корейской народной армии. Их доставляют из Владивостока на крупных транспортных самолетах Ил-76 на военный аэродром на западе России, а затем везут в зону боевых действий.

В настоящее время войска КНДР сосредоточены только в Курской области. Они якобы еще не вступили в бой. Пока неясно, какую роль они будут играть на фронте. NYT добавляет, что непонятно, как военные Северной Кореи изменят динамику на поле боя, ведь они не участвовали ни в одной войне с 1950-х годов, поэтому есть вопросы возможностей их даже элитных подразделений.

Напомним, издание Bloomberg ранее написало, что Северная Корея готовится отправить в Россию вторую партию своих военных, что может повлечь за собой усиление поддержки Украины со стороны НАТО.

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