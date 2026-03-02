В Кувейте разбился современный американский F-15 (видео)

Авиатроща F-15 в Кувейте

В Кувейте разбился истребитель F-15 Eagle Военно-воздушных сил США.

Об этом сообщил Clash Report.

Пилот безопасно катапультировался перед столкновением самолета с землей. Власти приступили к расследованию, чтобы выяснить причину аварии на фоне роста региональной напряженности.

Распространявшиеся в Сети видеозаписи показали, как пилот катапультировался за мгновения до падения самолета, что позволило ему избежать серьезных травм или смертельных последствий. На место аварии были быстро направлены группы экстренного реагирования, чтобы обезопасить территорию и помочь пилоту.

Хотя официальные заявления о состоянии пилота остаются ограниченными, предварительные данные свидетельствуют о том, что пилот выжил после инцидента.

© Clash Report в сети Х

F-15 Strike Eagle — это высокотехнологичный истребитель, который используется для завоевания преимущества в воздухе и ударных миссий, что делает любую катастрофу с участием самолета значительным событием для американских ВВС.

Ранее мы писали, что Иран, вероятно, ударил по британской базе на Кипре.

Напомним, в субботу, 28 февраля, Израиль нанес удар по Ирану. Эти удары представляют собой общую операцию Израиля и США.