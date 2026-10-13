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ТСН в социальных сетях

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Категория
Мир
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В квартире обнаружили мертвыми отца, мать и двоих детей: то, что увидели утром соседи, шокирует

В Польше расследуют смерть всей семьи: из всех её членов в живых остался только пес.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Место трагедии. Фото: radiokielce.pl

Место трагедии. Фото: radiokielce.pl

В городе Кельце в Польше при загадочных обстоятельствах погибла вся семья: мужчина, жена и двое подростков в возрасте 16 и 18 лет. Их тела обнаружили во вторник, 13 октября.

Об этом пишет польское издание fakt.pl.

В квартире обнаружили тела четырёх человек

Сначала на балконе было обнаружено тело 55-летнего мужчины. Когда следователи вошли в квартиру, они обнаружили тела его родственников. Там также находилась агрессивная собака, которую впоследствии «поймали полицейские и сотрудники приюта».

Только после того, как ситуацию удалось взять под контроль, правоохранители смогли безопасно войти внутрь. То, что они там увидели, превзошло самые худшие опасения.

«Когда они вошли в квартиру, с балкона которой свисал труп, то обнаружили там тела ещё трёх человек», — рассказывает местный прокурор.

Вскоре выяснилось, что жертвы — ближайшие родственники погибшего мужчины, члены одной семьи. Это 52-летняя женщина и двое молодых мужчин в возрасте 18 и 16 лет.

«На данный момент наиболее вероятной представляется версия о так называемом расширенном самоубийстве, однако здесь нет ничего определенного», — отмечает прокурор.

В настоящее время ведется расследование.

Мужчина мог убить семью и покончить с собой

Как сообщает radiokielce.pl, вероятно, один из членов семьи убил своих близких и покончил с собой. Однако это пока лишь версия, в полиции рассматривают и другие варианты преступления.

«Вероятно, речь идет об убийстве трёх человек, тела которых были обнаружены внутри квартиры, а затем о самоубийстве четвёртого человека», — заявил Даниэль Прокопович, пресс-секретарь районной прокуратуры в Кельце.

Первыми тело мужчины заметили соседи

Именно соседи снизу первыми заметили трагедию и вызвали экстренные службы.

«Моя жена встаёт рано, и когда в 6:30 утра она выглянула в окно, её ничто не напугало. Однако около 7 утра, когда она проходила мимо окна, она увидела, как висит наш сосед», — говорит житель многоквартирного дома.

Он добавляет, что ранее в квартире на верхнем этаже слышались тревожные звуки.

«Ссоры не было, но вчера около 21:00 я услышал какой-то стук. Это был такой громкий шум, что трудно сказать точно, что именно. После этого всё стихло. Алкоголь, пожалуй, не проблема, потому что этот мужчина много ездил. Возможно, здесь была какая-то более глубокая психологическая проблема… Я действительно в шоке, потому что такое не каждый день увидишь», — признается сосед.

Другие соседи также описывали эту семью как вполне обычную и тихую.

«Мы знали их в лицо, они всегда здоровались и разговаривали. Мы никогда не ожидали ничего подобного. То, что здесь произошло, просто невероятно», — говорят соседи.

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