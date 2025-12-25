ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
290
Время на прочтение
1 мин

В Кёльнском соборе мужчина прервал рождественское богослужение танцем: детали

В собор в Кельне ворвался мужчина и устроил «шоу».

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
В Кёльнском соборе мужчина прервал рождественское богослужение танцем: детали

Вечером накануне Рождества тысячи человек собрались в Кёльнском соборе, но спокойствие церемонии нарушило необычный инцидент. К алтарю выбежал человек в золотой маске и черном плаще.

Об этом пишет Bild.

Детали инцидента

По информации полиции Кельна, мужчина был полностью замаскирован — в плаще, маске и даже с плюшевыми ушками. Он подошел к передней части храма и устроил короткую танцевальную импровизацию. Охранники быстро отреагировали и, не применяя силы, вывели нарушителя из помещения.

Как сообщают правоохранители, никто не пострадал, а богослужение продолжилось в обычном режиме. Никаких официальных заявлений от мужчины или жалоб в полицию пока не поступало.

Ранее в Европе открыли самый большой православный храм в мире.

«То, что было невозможно сделать раньше 126 лет, было достигнуто за последние 15 лет», — сказал священник Адриан Агачи.

Дата публикации
Количество просмотров
290
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie