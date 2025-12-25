В Кёльнском соборе мужчина прервал рождественское богослужение танцем: детали

Реклама

Вечером накануне Рождества тысячи человек собрались в Кёльнском соборе, но спокойствие церемонии нарушило необычный инцидент. К алтарю выбежал человек в золотой маске и черном плаще.

Об этом пишет Bild.

Детали инцидента

По информации полиции Кельна, мужчина был полностью замаскирован — в плаще, маске и даже с плюшевыми ушками. Он подошел к передней части храма и устроил короткую танцевальную импровизацию. Охранники быстро отреагировали и, не применяя силы, вывели нарушителя из помещения.

Как сообщают правоохранители, никто не пострадал, а богослужение продолжилось в обычном режиме. Никаких официальных заявлений от мужчины или жалоб в полицию пока не поступало.

