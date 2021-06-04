В Кыргызстане пьяный водитель протаранил кортеж президента: есть погибший и пострадавшие

В автомобиль, закрепленный за сопровождающими лицами, врезался легковой автомобиль.

В Иссык-Кульской области Кыргызстана произошло ДТП с участием машин сопровождения президента страны Садира Жапарова. В результате один человек погиб и трое пострадали.

Об этом в пятницу, 4 июня, сообщает Радио Азаттык.

По информации пресс-службы президента, авария произошла возле села Ананьев Иссык-Кульского района. В автомобиль, закрепленный за сопровождающими лицами, врезался легковой автомобиль, который выехал на встречную полосу.

Отмечается, что по предварительной информации, водитель автомобиля, который выехал на встречную полосу, находился в нетрезвом состоянии. В результате ДТП погиб сотрудник 9-й Службы Государственного комитета национальной безопасности, также трое пострадали.

Ранее в штате Пенсильвания, США, колонна автомобилей, которая сопровождала вице-президента США Майкла Пенса попала в небольшое дорожно-транспортное происшествие.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон также попал в небольшую аварию. Автомобиль Джонсона отъезжал от здания парламента, когда к машине побежал один из митингующих, что привело к внезапной остановке.

В Запорожской области произошло ДТП с участием президентского кортежа: один человек получил травмы

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