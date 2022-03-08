В Кыргызстане водителей штрафуют за наклейки-символы оккупантов России "Z"

В Кыргызстане водителей штрафуют за наклейки-символы оккупантов России "Z"

С нарушителей взыскивают штраф, а машину отправляют на штрафстоянку.

В столице Кыргызстана Бишкеке штрафуют водителей, приклеивших на свои автомобили наклейки с буквой Z в знак поддержки российских оккупантов в Украине.

Об этом сообщил пресс-секретарь патрульной службы милиции Бишкека Байказы Айтикул уулу, информирует "Радио Азаттик".

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С нарушителей взимают штраф в 5,5 тыс. сомов (более 1800 грн), а машину отправляют на штрафстоянку.

"На авто запрещается наносить наклейки, не имеющие соответствующих разрешений и лицензий", — сказал Айтикул уулу.

Сколько водителей оштрафовано за нарушение, не уточняется. Ранее Айтикул уулу опубликовал в Твиттере снимки одного автомобиля, с которого была снята наклейка.

Был мойзамга карши келет. Мындай атайин чептап алгонардин бааре сийрилат. pic.twitter.com/15CKgiOVln – Байказы Айтикулов (@BaykazyAitikul) March 4, 2022

Отметим, что оккупанты обозначают свою военную технику во время вторжения в Украину буквами "Z" и "V".

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