В Кыргызстане водителей штрафуют за наклейки-символы оккупантов России "Z"

С нарушителей взыскивают штраф, а машину отправляют на штрафстоянку.
В столице Кыргызстана Бишкеке штрафуют водителей, приклеивших на свои автомобили наклейки с буквой Z в знак поддержки российских оккупантов в Украине.
Об этом сообщил пресс-секретарь патрульной службы милиции Бишкека Байказы Айтикул уулу, информирует "Радио Азаттик".
С нарушителей взимают штраф в 5,5 тыс. сомов (более 1800 грн), а машину отправляют на штрафстоянку.
"На авто запрещается наносить наклейки, не имеющие соответствующих разрешений и лицензий", — сказал Айтикул уулу.
Сколько водителей оштрафовано за нарушение, не уточняется. Ранее Айтикул уулу опубликовал в Твиттере снимки одного автомобиля, с которого была снята наклейка.
Был мойзамга карши келет. Мындай атайин чептап алгонардин бааре сийрилат. pic.twitter.com/15CKgiOVln– Байказы Айтикулов (@BaykazyAitikul) March 4, 2022
Отметим, что оккупанты обозначают свою военную технику во время вторжения в Украину буквами "Z" и "V".
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