В Ла-Манше заметили два подсанкционных танкера, направляющихся в Россию: что им грозит

Британский военный вертолет / © Associated Press

Два нефтяных танкера, связанные с «теневым флотом» Кремля, были замечены во время прохождения через пролив Ла-Манш у берегов Британии. Несмотря на то, что суда находятся под санкциями США, их захвата пока не произошло.

Об этом сообщает The Guardian

Подсанкционные танкеры Aria и Tia несколько раз меняли свое название и страну регистрации.

Танкер Aria под флагом Барбадоса был замечен в четверг вечером, когда он курсировал между Плимутом и Джерси в коммерческий порт Усть-Луга в восточной части Балтийского моря.

Судно находится в санкционном списке Министерства финансов США и описывается как имеющее связи с крупнейшей российской судоходной компанией.

Судно Тиа, которое теперь известно под названием «Тиаван», направляется из Турции в порт в Финском заливе (Россия). Прибытие запланировано на 13 января.

Под названием «Тиа» судно попало под санкции США в 2024 году за перевозку сырой нефти из Венесуэлы, после чего оно последовательно изменило свое название на «Аркусат», а затем на «Тиаван».

Издание отмечает, что танкеры Aria и Tia находятся у южных британских берегов всего через день после того, как танкер Marinera был захвачен в Атлантике Соединенными Штатами при поддержке Великобритании. Это судно также считалось частью «теневого флота» Москвы.

Министр обороны Великобритании Джон Гили заявил в среду вечером, что захват нефтяного танкера Marinera был оправдан не только потому, что судно плавало под чужим флагом, но и потому, что оно незаконно транспортирует нефть «для финансирования незаконного вторжения в Украину».

Эти заявления вызвали ожидания, что Великобритания, возможно, при поддержке Соединенных Штатов, может атаковать другие российские или связанные с Россией нефтяные танкеры вблизи британской территории, на которые уже наложены санкции Министерства финансов США.

В четверг британское Министерство обороны, на вопрос, известно ли ему о присутствии подсанкционных кораблей, отказалось комментировать любые планы по их захвату или «предоставлять комментарии в режиме реального времени».

Напомним, ранее издание Bloomberg сообщило, что 8 января нефтяной танкер, связанный с Россией, был атакован морским дроном в Черном море у берегов Турции.