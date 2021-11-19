В лаборатории США обнаружили флаконы с надписью "натуральная оспа": что в них содержалось и существует ли угроза

В лаборатории США обнаружили флаконы с надписью "натуральная оспа": что в них содержалось и существует ли угроза

Отмечается, что содержимое флаконов было не повреждено.

В США в морозильной камере лаборатории обнаружили 15 флаконов с надписью "натуральная оспа". Их обнаружил сотрудник, проводящий исследование вакцин.

Об этом пишет The Guardian.

Как показала проверка Центра контроля и профилактики заболеваний США, во флаконах был не вирус, вызывающий заболевание, а коровья оспа, используемая для изготовления вакцин, сообщает CNN.

"Нет никаких доказательств того, что флаконы содержат вирус ветряной оспы, вызывающий оспу", — сообщили в центре.

Оспа, убившая более 300 миллионов человек с начала XX века, была объявлена побежденной в 1980 году после согласованной глобальной кампании вакцинации.

Образцы оспы могут храниться только в двух местах в мире, расположенных в Атланте и России.

Напомним:

Первым известным случаем заболевания COVID-19 была продавщица морепродуктов на рынке в Ухане, а не бухгалтер, живший за много километров от этого места, утверждается в новом отчете американских исследователей.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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