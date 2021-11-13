В лагере беженцев организовали строительство: в Польше заявили о вооруженных белорусских военных на границе

В лагере беженцев организовали строительство: в Польше заявили о вооруженных белорусских военных на границе

Белорусские спецслужбы среди беженцев распространяют слухи, что 15 ноября за мигрантами приедут автобусы из Германии.

В Польше сообщили, что на их границу прибывает все большее вооруженных офицеров белорусских служб.

Об этом сообщает министерство обороны Польши.

"В район Кузницы прибывает все больше вооруженных белорусских офицеров", – говорится в сообщении.

Также польское министерство обороны опубликовало видео с вооруженными белорусскими военными.

W rejon Kuźnicy przybywa cor więcej uzbrojonych funkcjonariuszy białoruskich służb pic.twitter.com/1Bq1VoWWQo — Ministerstwo Obrony Narodowej (@MON_GOV_PL) November 13, 2021

Белорусский журналист Тадеуш Гицан сообщил, что в лагере беженцев со стороны Беларуси проходит масштабное строительство. Там белорусские солдаты и пожарные устанавливают палатки. Также мигрантам привезли электрогенераторы.

Сегодня это большой строительный день в migrants' camp near Kuznica. Лукашенко ориентирована на разрушение электроэнергии генератора и муниципальных положений для зимы. В place is humming with soldiers and firemen building the infrastructure. pic.twitter.com/TUb7XLYswB — Tadeusz Giczan (@TadeuszGiczan) November 13, 2021

По словам пресс-секретаря министра-координатора спецслужб Станислава Жарина, белорусские спецслужбы среди беженцев распространяют слухи, что 15 ноября за мигрантами приедут автобусы из Германии. Однако это не соответствует действительности.

"Авторы этих слухов надеются, что удастся убедить мигрантов штурмовать польскую границу. Могут возникнуть опасные ситуации", – написал Станислав Жарин.

По данным польской стороны, на белорусско-польской границе находится до 4 тысяч мигрантов.

Напомним, Беларусь спровоцировала миграционный кризис на своих границах с Литвой, Латвией и Польшей. Нелегалы из Ирака, Сирии и стран Африки массово прибывают в Минск, а пограничная служба Беларуси помогает мигрантам попасть в ЕС. Разрешение на проход беженцев стало ответом режима Лукашенко на западные санкции.

Читайте также:

Новости Украины: силовики определили десять участков границы с Беларусью, где мигранты могли бы прорвать нашу границу

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку