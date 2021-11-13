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В лагере беженцев организовали строительство: в Польше заявили о вооруженных белорусских военных на границе

В лагере беженцев организовали строительство: в Польше заявили о вооруженных белорусских военных на границе

Lemmy Caution

Белорусские спецслужбы среди беженцев распространяют слухи, что 15 ноября за мигрантами приедут автобусы из Германии.

В Польше сообщили, что на их границу прибывает все большее вооруженных офицеров белорусских служб.

Об этом сообщает министерство обороны Польши.

"В район Кузницы прибывает все больше вооруженных белорусских офицеров", – говорится в сообщении.

Также польское министерство обороны опубликовало видео с вооруженными белорусскими военными.

Белорусский журналист Тадеуш Гицан сообщил, что в лагере беженцев со стороны Беларуси проходит масштабное строительство. Там белорусские солдаты и пожарные устанавливают палатки. Также мигрантам привезли электрогенераторы.

По словам пресс-секретаря министра-координатора спецслужб Станислава Жарина, белорусские спецслужбы среди беженцев распространяют слухи, что 15 ноября за мигрантами приедут автобусы из Германии. Однако это не соответствует действительности.

"Авторы этих слухов надеются, что удастся убедить мигрантов штурмовать польскую границу. Могут возникнуть опасные ситуации", – написал Станислав Жарин.

По данным польской стороны, на белорусско-польской границе находится до 4 тысяч мигрантов.

Напомним, Беларусь спровоцировала миграционный кризис на своих границах с Литвой, Латвией и Польшей. Нелегалы из Ирака, Сирии и стран Африки массово прибывают в Минск, а пограничная служба Беларуси помогает мигрантам попасть в ЕС. Разрешение на проход беженцев стало ответом режима Лукашенко на западные санкции.

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