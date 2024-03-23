В лагере пропагандистов снова ссоры: Соловьев "разнес" Монтян и вспомнил ее "грехи"

В России пропагандист Владимир Соловойов в очередной раз "наехал" на еще одну пропагандистку Татьяну Монтян.

Об этом на своей странице в соцсети написал журналист и блогер Денис Казанский.

“Монтян, ты ципсошная тварь! Тебя надо посадить! Ты жалкая ничтожество! Просрала свое отечество!”, — заявил Соловьев.

“Соловьев в очередной раз принялся толкать предательницу Татьяну Монтян. Как и Поклонской, ей все время вспоминают украинское происхождение и унижают как позорную тряпку. Предателей нигде не любят”, — написал Казанский.

Соловьев обвинил "низшие чины спецслужб" и некоторые "башни Кремля" в крышевании Монтян, Кошеваровой и Грубника.

Выше голову он поднять не может, это же Соловьев. Выше-то могут ненароком ее и отсечь. pic.twitter.com/MaymGt9yDs — Serg W (@SA61W) 22 марта, 2024

Напомним, в России продолжаются стычки между так называемыми "Z-патриотами". Члены партии Лимонова провели акцию против пропагандистов Соловьева.

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