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В лагере пропагандистов снова ссоры: Соловьев "разнес" Монтян и вспомнил ее "грехи"

В лагере пропагандистов снова ссоры: Соловьев "разнес" Монтян и вспомнил ее "грехи"

Соловьев "наехал" на Монтян.

Предателей не любят нигде.

В России пропагандист Владимир Соловойов в очередной раз "наехал" на еще одну пропагандистку Татьяну Монтян.

Об этом на своей странице в соцсети написал журналист и блогер Денис Казанский.

“Монтян, ты ципсошная тварь! Тебя надо посадить! Ты жалкая ничтожество! Просрала свое отечество!”, — заявил Соловьев.

“Соловьев в очередной раз принялся толкать предательницу Татьяну Монтян. Как и Поклонской, ей все время вспоминают украинское происхождение и унижают как позорную тряпку. Предателей нигде не любят”, — написал Казанский.

Напомним, в России продолжаются стычки между так называемыми "Z-патриотами". Члены партии Лимонова провели акцию против пропагандистов Соловьева.

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