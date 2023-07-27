В лагере "вагнеровцев" в Беларуси насчитали по меньшей мере 750 единиц техники: спутниковые снимки

В Беларусь уже, вероятнее всего, прибыли "вагнеровские" грузовики, автобусы, "Уралы", "КамАЗы" и бронетехника.

Наемники Евгения Пригожина продолжают прибывать в Беларусь. В лагере ЧВК "Вагнера" в селе Цель Осиповичского района в Беларуси заметили около 750 единиц техники.

Об этом стало известно из спутникового снимка, сделанного утром 25 июля службой Planet Labs, сообщает белорусская служба Радио Свобода.

На снимке можно рассмотреть, что похожих на технику объектов – всего 754. Если среди них и есть тяжелая военная техника, то ее количество – минимальное.

В селе Цель Осиповичского района в Беларуси заметили около 750 единиц техники "вагнеровцев" / Фото: Радио Свобода

Так, на территории лагеря видно по меньшей мере:

62 тентованные грузовики;

534 автомобиля с габаритами, аналогичными пикапам УАЗ, фургоны, микроавтобусы УАЗ (так называемые "буханки"), микроавтобусы типа "Газель", УАЗ "Патриоты", легковые автомобили;

33 автобуса разных модификаций;

99 грузовиков различной модификации, включая платформы с преимущественно, кажется, строительным оборудованием;

26 грузовиков или подобных им по размеру автомобилей, имеющих военную окраску. Это могут быть "Уралы", "КамАЗы" или бронетехника, о чем, например, 25 июля сообщила мониторинговая группа "Беларускі Гаюн".

От последних подсчетов 19 июля количество техники выросло примерно на 269 единиц.

В общем, внешний вид, цвета, а также тип транспортных средств очень похожи на те, которые видели в последние дни на видео грузовиков с техникой, зафиксированных на трассе М5 Гомель-Минск близ Осиповичей.

Напомним, в Польше активно обсуждают слова самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко о том, что "вагнеровцы" могут напасть на Варшаву. Это вызвало активное обсуждение в Сети среди поляков.

В то же время, министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас эмоционально отреагировал на слухи о том, что "вагнеровцы" якобы готовят вторжение в Польшу из Беларуси и призвал "не танцевать под дезинформацию" Лукашенко и Путина.

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