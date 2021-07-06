В Лапландию пришла жара: зафиксирована самая высокая температура воздуха за 100 лет

Эксперты и ученые объясняют погодные феномены климатическим кризисом.

Страны Северной Европы страдают от аномальной жары, температура в некоторых регионах достигает 34 градусов Цельсия. Национальный метеорологический институт Финляндии зарегистрировал высокие температуры в июне с момента своего основания — в 1844 году.

Об этом сообщает The Guardian.

В Лапландии зафиксировали самую высокую температуру воздуха за последние 107 лет. В заповеднике Кево температура воздуха поднялась до 33,6 градусов тепла по Цельсию. Это самый высокий показатель с 1914 года.

О рекордных температурах июня заявили и метеорологические службы Швеции. В этой стране июнь 2021 года стал третьим самым жарким за все время наблюдений.

Метеорологический институт Норвегии зарегистрировал температуру 34 градуса Цельсия в Салтдале, что вблизи Полярного круга.

Эксперты и ученые объясняют погодные феномены климатическим кризисом.

Профессор метеорологии австралийского университета Монаш Майкл Ридер отмечает, что высокие температуры на севере Европейского континента и в Северной Америке взаимосвязаны, и причиной этого является тропический минимум в западной части Тихого океана. Эксперты также ожидают ухудшения ситуации в ближайшие месяцы.

Напомним, аномальная жара была зарегистрирована и в Северной Америке, где жертвами высоких температур стали сотни людей.

Лесные пожары в канадской провинции Британская Колумбия до основания уничтожили городок Литтон. Без крыши над головой остались сотни людей. Пожары в регионе начались из-за рекордно высоких температур, от которых вся Канада страдает вот уже несколько дней подряд. Жертвами удушья только за 5 дней стали почти пять сотен человек. Подавляющее большинство из них — это одинокие пожилые люди, которые жили в домах без кондиционеров.

Смертоносная жара в Канаде: лесные пожары, увеличение количества смертей и "центры охлаждения"

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