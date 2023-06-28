В Лас-Вегасе начали тестировать роботизированное такси: как оно работает (фото)

Находиться в нем могут четыре человека, а ездит оно со скоростью до 60 км.

На улицах Лас-Вегаса начали тестировать электрическое беспилотное такси, разработанное компанией Zoox.

Об этом говорится на официальном сайте компании.

Это первый случай, когда беспилотный автомобиль без руля и педалей работает на дорогах общего пользования Невады. Он курсирует в юго-западном районе города — пассажиров он перевозит на расстоянии до 1,6 километров. В скором времени планируется расширить маршрут.

Однако сначала компания проверится, как автоматизированное такси справляется на поворотах и остановках, как передвигается по дорогам с велосипедистами, пешеходами и другими автомобилями.

Перевозить одновременно такси может четыре человека со скоростью до 56 километров в час.

Напомним, что ученые обнаружили, что "двоюродные братья" человека могли убивать и есть друг друга.

Читайте также: