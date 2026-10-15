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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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В Лас-Вегасе закрылся ресторан "Сердечный приступ": модель plus-size рассказала, почему скучает по заведению

Модель Алекс Аспасия годами посещала ресторан Heart Attack Grill в Лас-Вегасе, где клиентам с весом более 159 кг (350 фунтов) разрешали бесплатно есть без ограничений, однако в мае 2026 года заведение прекратило работу.

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Фото автора: Ирина Игнатова Ирина Игнатова
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Модель plus-size Алекс Аспасия

Модель plus-size Алекс Аспасия годами ела бесплатно в ресторане «Сердечный приступ» / © Instagram

31-летняя модель plus-size Алекс Аспасия из Майами годами посещала скандальный ресторан Heart Attack Grill в Лас-Вегасе. В заведении, название которого переводится как «Сердечный приступ», клиенты могли получать еду бесплатно, если имели избыточный вес. Женщина утверждает, что благодаря этому предложению экономила около 1000 долларов в год, поэтому закрытие заведения стало для нее неприятной новостью.

Об этом пишет Daily Star.

Как модель получала бесплатную еду

Heart Attack Grill предлагал бесплатное и неограниченное питание посетителям, которые весили более 350 фунтов — примерно 159 кг. Заведение рекламировало это необычное условие как часть своей концепции, а большие порции и калорийные блюда стали его визитной карточкой.

В одном из видео, распространившемся в Сети, Аспасия встала на весы возле ресторана, чтобы проверить, соответствует ли она требованиям для бесплатного питания. Прибор показал 369 фунтов — около 167 кг.

По словам модели, блюда в заведении были огромными. Она рассказала, что обычный бургер с картофелем фри и молочным коктейлем мог содержать более 3000 калорий, а большие бургеры еще больше. Аспасия утверждает, что обычно доедала свой заказ полностью.

Женщина не скрывала, что любила этот ресторан, и перед его закрытием поделилась видео, ставшим своеобразным прощанием с заведением.

Модель plus-size Алекс Аспасия / © Instagram

Модель plus-size Алекс Аспасия / © Instagram

Почему Heart Attack Grill прекратил работу

Ресторан закрыл свои двери в мае 2026 года после 21 года работы. По сообщениям СМИ, владелец Джон Бассо решил не продлевать аренду помещения из-за стремительного роста расходов в Лас-Вегасе.

Владелец объяснял, что при таких условиях цены для посетителей пришлось бы повысить настолько, что он счел это несправедливым по отношению к клиентам.

Заведение давно вызывало споры из-за своей концепции. Его критиковали за то, что превращало экстремальное ожирение, нездоровое питание и медицинские чрезвычайные ситуации в элемент развлечения.

Даже оформление ресторана поддерживало провокационный стиль. Среди надписей у заведения были предупреждения о вреде для здоровья и упоминание о борьбе с анорексией. Несмотря на критику, Аспасия продолжала туда ходить и не скрывала расположения к заведению.

Как модель реагирует на критику своей внешности

Аспасия рассказала, что на протяжении многих лет сталкивалась с оскорблениями из-за своего веса. По ее словам, в последнее время негативных комментариев стало еще больше — в частности, из-за популярности препаратов для снижения веса.

«Я всегда испытывала осуждение и стыд из-за своих размеров и много других эмоций. Я устала от того, как общество заставляет меня чувствовать себя потому, что я большая», — сказала модель.

Она также заявила, что регулярно получает сообщения в соцсетях с советами воспользоваться препаратами для похудения, которые в разговорном английском называют skinny jabs (буквально — «уколы стройности»). По словам Аспасии, такие рекомендации поступают не только от незнакомцев в интернете, но и от людей, которых она знает лично.

«Вместо того, чтобы любить ближних, мы осуждаем их», — отметила женщина.

Модель plus-size Алекс Аспасия / © Instagram

Модель plus-size Алекс Аспасия / © Instagram

Как меняется отношение к весу и похудению

Соцсети могут как поддерживать людей, так и усиливать давление из-за внешностиа. Исследование, посвященное TikTok, показало, что взаимодействие с контентом о внешности связано с восприятием собственного тела и самооценкой молодых женщин. Комментарии и реакции на такие публикации могут влиять на то, как пользователь оценивает себя.

В то же время препараты для снижения веса все чаще становятся предметом общественных дискуссий. В августе 2026 года врачи объясняли, что таблетки и инъекции действуют по-разному, а выбор лечения зависит от здоровья человека и возможных побочных эффектов. Такие средства не следует воспринимать как универсальный способ изменить внешность: медики отмечают необходимость индивидуального подбора терапии.

Параллельно с популярностью средств для снижения веса возникает проблема их незаконной продажи. В сентябре 2026 года сообщалось, что экспериментальный препарат ретатрутид, еще проходящий клинические испытания, уже появился на черном рынке в виде подделок. Врачи предостерегают, что неизвестный состав и отсутствие должного контроля могут представлять серьезную опасность для здоровья.

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