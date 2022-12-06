В Латвии аннулировали лицензию российского канала "Дождь" после заявления о помощи оккупантам

Латвия аннулировала лицензию на вещание телеканала "Дождь", который создали российские журналисты, переехавшие в Ригу после начала вторжения России в Украину.

Об этом сообщает издание Latvijas Zinas.

Председатель Совета Иварс Аболиньш уточнил, что решение об отзыве лицензии на вещание было принято в связи с угрозой национальной безопасности и общественному порядку. Уже с 8 декабря "Дождь" прекратит вещание в Латвии.

"Решение было принято после оценки комплекса нарушений, допущенных в последнее время: непредоставление трека на национальном языке для трансляций, изображение Крыма на карте как части территории России, название российской армии "наша армия", возможна поддержка российской армии. Также была оценена информация, полученная от Службы государственной безопасности, содержание которой Аболиньш не разглашает", — говорится в сообщении.

Вещание "Дождя" также планируют заблокировать на YouTube в Латвии. Национальный совет будет просить поставить геоблокировку канала на этой платформе.

Аболиньш подчеркнул, что руководство "Дождя" не понимает и не осознает значимости и серьезности нарушений, поэтому не может действовать на территории Латвии.

Скандал с телеканалом "Дождь" в Латвии

Недавно на российском оппозиционном телеканале "Дождь" заявили о помощи в оснащении мобилизованных оккупантов, которых отправляют убивать украинцев.

Ведущего Алексея Коростелева уволили с телеканала после его слов о помощи мобилизованным оккупантам.

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