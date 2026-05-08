В Латвии экстренно ищут упавший БпЛА: есть угроза взрыва в любой момент

В латвийской Латгалии сегодня, 8 мая, возобновят поиски второго беспилотника, накануне нарушившего воздушное пространство страны, залетев из России.

Об этом заявил министр внутренних дел Рихард Козловскис DELFI.

Накануне Национальные вооруженные силы прекратили поиски второго упавшего дрона. По словам главы латвийского МВД, беспилотник дрон мог «приземлиться» в отдаленном и безлюдном месте в Резекненском крае.

В то же время в Латвии считают, что БПЛА может быть взрывоопасным. Полиция призывают жителей при обнаружении объекта немедленно сообщить о находке соответствующие службы и не приближаться к нему.

Заметим, заместитель начальника Объединенного штаба Национальных вооруженных сил Эгил Лещчинскис заявил, что дроны не сбили, потому что не выполнялись все критерии безопасности. В частности службы не могли быть уверены, что не пострадают мирные жители или инфраструктура.

По его словам, в ходе инцидентов были приведены в готовность группы противовоздушной обороны и миссия воздушного патрулирования Балтии, которые следили за ситуацией.

Дроны в Латвии — что известно

Вчера, 7 мая, иностранные беспилотники попали в воздушное пространство Латвии со стороны России. В ряде районов было объявлено предупреждение об опасности. Два дрона упали на территории Латгалии. По предварительной информации, один БПЛА «прилетел» на территорию нефтехранилища в городе Резекне.

Впоследствии в латвийском Минобороны заявили, что дроны могли быть украинскими. Вполне возможно, сообщил министр обороны Латвии Андрис Спрудс, БПЛА могли сбиться с маршрута из-за помех сигнала.

