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В Латвии горел американский завод по производству беспилотников, поставлявших в Украину: видео

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публикации
Просмотры
1199
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В Латвии горел американский завод по производству беспилотников, поставлявших в Украину: видео

Фото: соцмережі

В результате пожара предприятию нанесен серьезный ущерб, в частности, сгорела часть продукции на складе.

В латвийском городе Марупе пожарные потушили пожар на заводе американской компании Edge Autonomy Holdings. Здесь производят беспилотные летательные аппараты, которые поставляются почти в 70 стран, в частности в Украину.

Как сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе Латвии, пожарные закончили работу в 13.30 в среду, 8 февраля.

Вызов на пожар поступил 7 февраля около 15.00. Через четыре часа пожарные локализовали распространение пламени, но работы по разборке обгоревших конструкций продолжались почти сутки.

В двухэтажном промышленном помещении выгорело 600 квадратных метров, также сгорела расположенная рядом продукция на площади 20 квадратных метров.

В результате инцидента три человека пострадали, двоих — доставили в больницу, еще одному человеку помощь оказали на месте.

Пресс-секретарь Госполиции Мадара Шершнева в комментарии местным СМИ сообщила, что имеющаяся информация не свидетельствует о поджоге. Точные причины будут установлены после проведенного расследования в рамках уголовного дела, возбужденного по данному факту.

Заместитель директора предприятия Янис Вилманис признал, что пожар нанес значительный ущерб.

Напомним, в оккупированной Макеевке Донецкой области 7 февраля вспыхнул немалый пожар на газопроводе, зарево от которого видно и в областном центре.

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Дата публикации
Просмотры
1199
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