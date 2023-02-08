В Латвии горел американский завод по производству беспилотников, поставлявших в Украину: видео

В результате пожара предприятию нанесен серьезный ущерб, в частности, сгорела часть продукции на складе.
В латвийском городе Марупе пожарные потушили пожар на заводе американской компании Edge Autonomy Holdings. Здесь производят беспилотные летательные аппараты, которые поставляются почти в 70 стран, в частности в Украину.
Как сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе Латвии, пожарные закончили работу в 13.30 в среду, 8 февраля.
Вызов на пожар поступил 7 февраля около 15.00. Через четыре часа пожарные локализовали распространение пламени, но работы по разборке обгоревших конструкций продолжались почти сутки.
В двухэтажном промышленном помещении выгорело 600 квадратных метров, также сгорела расположенная рядом продукция на площади 20 квадратных метров.
The “Edge Autonomy” factory, which produces drones for Ukraine, has burned down.— Visegrád 24 (@visegrad24) February 8, 2023
Ракция в Риге, Латвия была объявлена о том, что пострадало после полутора лет. pic.twitter.com/e4hqeBw7Uj
В результате инцидента три человека пострадали, двоих — доставили в больницу, еще одному человеку помощь оказали на месте.
Пожарный дождь от US-owned factory в Рига, Латвия. Firefighters работали для часов для contain blaze edge Autonomy's factory which produces 'autonomous systems, advanced optics, and resilient energy solutions' for US agencias, including the Department of Defense pic.twitter.com/ZtNJeojfOV— Reuters (@Reuters) February 8, 2023
Пресс-секретарь Госполиции Мадара Шершнева в комментарии местным СМИ сообщила, что имеющаяся информация не свидетельствует о поджоге. Точные причины будут установлены после проведенного расследования в рамках уголовного дела, возбужденного по данному факту.
February 7, 2023
Заместитель директора предприятия Янис Вилманис признал, что пожар нанес значительный ущерб.
Напомним, в оккупированной Макеевке Донецкой области 7 февраля вспыхнул немалый пожар на газопроводе, зарево от которого видно и в областном центре.
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