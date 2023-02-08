В Латвии горел американский завод по производству беспилотников, поставлявших в Украину: видео

В результате пожара предприятию нанесен серьезный ущерб, в частности, сгорела часть продукции на складе.

В латвийском городе Марупе пожарные потушили пожар на заводе американской компании Edge Autonomy Holdings. Здесь производят беспилотные летательные аппараты, которые поставляются почти в 70 стран, в частности в Украину.

Как сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе Латвии, пожарные закончили работу в 13.30 в среду, 8 февраля.

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Вызов на пожар поступил 7 февраля около 15.00. Через четыре часа пожарные локализовали распространение пламени, но работы по разборке обгоревших конструкций продолжались почти сутки.

В двухэтажном промышленном помещении выгорело 600 квадратных метров, также сгорела расположенная рядом продукция на площади 20 квадратных метров.

The “Edge Autonomy” factory, which produces drones for Ukraine, has burned down.



Ракция в Риге, Латвия была объявлена о том, что пострадало после полутора лет. pic.twitter.com/e4hqeBw7Uj — Visegrád 24 (@visegrad24) February 8, 2023

В результате инцидента три человека пострадали, двоих — доставили в больницу, еще одному человеку помощь оказали на месте.

Пожарный дождь от US-owned factory в Рига, Латвия. Firefighters работали для часов для contain blaze edge Autonomy's factory which produces 'autonomous systems, advanced optics, and resilient energy solutions' for US agencias, including the Department of Defense pic.twitter.com/ZtNJeojfOV — Reuters (@Reuters) February 8, 2023

Пресс-секретарь Госполиции Мадара Шершнева в комментарии местным СМИ сообщила, что имеющаяся информация не свидетельствует о поджоге. Точные причины будут установлены после проведенного расследования в рамках уголовного дела, возбужденного по данному факту.

Заместитель директора предприятия Янис Вилманис признал, что пожар нанес значительный ущерб.

Напомним, в оккупированной Макеевке Донецкой области 7 февраля вспыхнул немалый пожар на газопроводе, зарево от которого видно и в областном центре.

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