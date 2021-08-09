В Латвии хотят объявить чрезвычайную ситуацию на границе с Беларусью, чтобы защититься от мигрантов

За последние три дня за незаконное пересечение латвийско-белорусской границы задержаны 160 человек.
Правительство Латвии может объявить чрезвычайную ситуацию на латвийско-белорусской границе. В случае положительного решения чрезвычайная ситуация будет введена в части Аугшдаугавского и Краславского краев.
С таким предложением выступила министр внутренних дел страны Мария Голубева, сообщает портал Delfi.
Такое решение необходимо, по ее мнению, чтобы защитить латвийские и внешние границы Европейского союза от "оружия нелегальной миграции".
Также это позволит Государственной пограничной службе задерживать нелегальных мигрантов и возвращать их на границу, которую они пересекли.
Напомним:
- Ранее на такой шаг пошли литовские власти, поэтому нелегальные мигранты в последние дни все чаще пытаются пересечь латвийскую и польскую границы.
- Также несколько выстрелов прозвучали на территории Беларуси, которая граничит с Литвой. В свою очередь, в Государственном пограничном комитете Беларуси заявляют, что на границе с Литвой и Польшей до 12 августа продолжаются плановые оперативно-тактические учения.