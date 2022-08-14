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В Латвии инициировали ограничение использования русского языка: подробности

В Латвии инициировали ограничение использования русского языка: подробности

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В Латвии инициировали ограничение использования русского языка: подробности

Фото: wikipedia.org

Латвия планирует ограничить использование русского языка на работе и в общественных местах.

Минюст Латвии уже работает над соответствующим законом.

Об этом заявил министр юстиции Латвии Янис Борданс в комментарии Delfi.

По его словам, у жителей Латвии есть возможность использовать два языка. Однако еще в 2012 году на языковом референдуме 74,8% голосов было против русского языка как второго государственного.

Кроме того, он говорит, если ограничить сферы, где можно использовать русский, латышский будет развиваться.

"Обществу нужно знать, что латышский язык должен использоваться для деловых отношений, а также для общения на рабочих местах", – пояснил Борданс.

Напомним, в школах Львовской области планируют полностью отказаться от русского языка.

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Дата публикации
Просмотры
2320
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