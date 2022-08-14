В Латвии инициировали ограничение использования русского языка: подробности

Латвия планирует ограничить использование русского языка на работе и в общественных местах.

Минюст Латвии уже работает над соответствующим законом.

Об этом заявил министр юстиции Латвии Янис Борданс в комментарии Delfi.

По его словам, у жителей Латвии есть возможность использовать два языка. Однако еще в 2012 году на языковом референдуме 74,8% голосов было против русского языка как второго государственного.

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Кроме того, он говорит, если ограничить сферы, где можно использовать русский, латышский будет развиваться.

"Обществу нужно знать, что латышский язык должен использоваться для деловых отношений, а также для общения на рабочих местах", – пояснил Борданс.

Напомним, в школах Львовской области планируют полностью отказаться от русского языка.

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