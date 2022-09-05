В Латвии инициируют отделение православной церкви от Московского патриархата

Президент Латвии хочет, чтобы православная церковь страны, пока подчиняющаяся Москве, получила автокефальный статус.

Президент Латвии Эгилс Левитс инициирует изменение статуса Латвийской православной церкви, чтобы та получила независимый (автокефальный) статус. Соответствующий законопроект Левитс подал в Сейм.

Об этом идет речь на сайте президента Латвии.

"В сотрудничестве с министром юстиции (Латвии Янисом Бордансом – ред.) я подготовил и внес сегодня утром в Сейма поправки в Закон о Латвийской Православной Церкви. Согласно им, полностью признается независимый (автокефальный) статус ЛПЦ", – сказано в тексте заявления.

Левитс считает, что отказ от каких-либо связей с патриархом Московским является важным вопросом для латвийских православных, всего общества Латвии и национальной безопасности страны.

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"Когда закон вступит в силу, любое влияние или власть патриарха Московского на нашу Православную Церковь будет отстранена", – пояснил он.

По словам президента, законопроект обсужден со всеми компетентными государственными институтами, на заседании Совета по национальной безопасности, комиссией по национальной безопасности и комиссией по правам человека и связям с общественностью Сейма, которые будут отвечать за дальнейшую работу над этим документом.

Левитс просит Сейм признать законопроект неотложным и принять его как можно скорее.

Реакции Латвийской православной церкви и ее главы митрополита Александра Кудряшова пока не последовало.

Отметим, что в 1935-1940 годах Латвийская православная церковь была под юрисдикцией Вселенского патриархата Константинополя. После захвата страны Советским Союзом церковь подчинили властям РПЦ.

По данным латвийского Минюста, на 2020 год в собственности ЛПЦ было 128 действующих храмов и других религиозных сооружений, в которых служили 114 клириков. Общее количество прихожан составило 250 тыс., что делает ЛПЦ третьей крупнейшей церковью Латвии (после лютеран – 700 тыс., католиков – 324 тыс.).

Ранее сообщалось, что глава УПЦ МП Онуфрий встретился с пленными оккупантами и пожелал "чтобы бог оберегал всех людей на поле боя"

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