В Латвии мужчину приговорили к двум годам за нападение на парня с украинским флагом

Адвокат потерпевшего парня заявил, что сейчас ожидает полного решения суда и обоснования приговора.

Латвийский суд приговорил к двум годам условно с испытательным сроком мужчину, который в мае прошлого года напал на парня, на котором был наброшен флаг Украины.

Об этом информирует издание Delfi.

Нападающий, местный житель Валерий Лазарев, был приговорен к двум годам условно. Адвокат потерпевшего парня заявил, что сейчас ожидает полного решения суда и обоснования приговора.

Защитник парня считает, что приговор был недостаточно суровым, поскольку Лазарев может не задуматься над своим поведением, несмотря на его извинения перед пострадавшим.

Прокуратура прошлым летом приговорила Лазарева к 200 часам общественных работ, поскольку он извинился перед пострадавшим и выплатил компенсацию. Однако адвокат обжаловал это решение, после чего прокуратура отменила свой приговор и возобновила дело.

Инцидент произошел 20 мая 2022 года недалеко от памятника Свободы, где состоялось шествие "За освобождение от советского наследия".

После шествия неподалеку от места его проведения, на улице Эдуарда Смильгя, водитель автомобиля BMW вышел из своей машины и нанес телесные повреждения юноше 2003 года рождения, у которого на плечах был наброшен украинский флаг.

После инцидента водитель на своем BMW скрылся с места происшествия, но было установлено, что нападающим был мужчина 1984 года рождения, ранее уже попадавший в поле зрения полиции.

Полиция затем нашла автомобиль во дворе частного дома, номерные знаки на транспортном средстве были заменены, чтобы преступник мог скрыть свое местонахождение. Сам нападающий прятался за дымоходом на чердаке своего дома.

В момент нападения в машине вместе со злоумышленником находилась сотрудница полиции. Ее обвинили в бездействии и уволили со службы.

Напомним, ранее сообщалось, что правительство Латвии требует от около 20 тысяч проживающих в стране россиян, имеющих российский паспорт, пройти языковой тест.

Кроме того, мы ранее информировали, что Служба государственной безопасности Латвии (VDD) объявила в международный розыск своего гражданина Александра Малышева, который участвовал в боевых действиях против Украины.

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