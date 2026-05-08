В Латвии обострился скандал из-за российских дронов: заговорили о провале ПВО

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня / © Associated Press

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня пригласила министра обороны Андриса Спрудса для объяснений по поводу инцидента с беспилотниками, нарушившими воздушное пространство страны. Встреча намечена на 11 мая.

Об этом она сообщила 8 мая.

Позиция премьер-министра

Оценивая меры, предпринятые оборонным ведомством в ответ на нарушение границы, Силиня назвала работу неудовлетворительной.

«Ситуация с решением проблем, связанных с дронами, неудовлетворительна», — заявила глава правительства.

Реакция министра обороны

Министр обороны Андрис Спрудс в эфире латвийского телевидения согласился с критикой в адрес министерства. Он подтвердил, что беспилотники, залетевшие в воздушное пространство Латвии в ночь на 7 мая, должны быть сбиты.

Спрудс подчеркнул, что это ответственность как военного руководства, так и его лично как политического лидера. Чиновник заявил, что готов принять любое решение Сейма, если встанет вопрос об его отставке.

Несмотря на признание ответственности, министр обороны отметил, что уничтожение беспилотников является технически сложной задачей. В качестве примера он привел статистику за последний год: за этот период был зафиксирован лишь один случай сбивания подобного аппарата, когда истребитель уничтожил дрон в воздушном пространстве Польши.

Беспилотники в Латвии — последние новости

Напомним, 7 мая иностранные беспилотники попали в воздушное пространство Латвии со стороны России. В ряде районов было объявлено предупреждение об опасности. Два дрона упали на территории Латгалии. По предварительной информации, один БПЛА «прилетел» на территорию нефтехранилища в городе Резекне.

А уже 8 мая в Латвии продолжили искать второго беспилотника, который накануне нарушил воздушное пространство страны, залетев из России.

Впоследствии в латвийском Минобороны заявили, что дроны могли быть украинскими.

