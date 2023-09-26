В Латвии предупредили, что заставят сдирать наклейки на авто "Я русский"

Подобные наклейки могут свидетельствовать о поддержке российской агрессии против Украины и захватнической политики Кремля.

Полиция Латвии предупредила, что размещение на автомобилях провокационных надписей на русском языке типа "Я русский" — недопустимо, поэтому правоохранители будут заставлять их удалять.

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Об этом информирует издание Delfi.

"Учитывая геополитическую ситуацию сейчас, военные действия России против Украины, а также общий контекст, недопустимы любые прославления военной агрессии, в том числе размещение на транспортных средствах потенциально провокационных надписей на русском языке, таких как "Я русский/Я русская", — сообщает пресс-служба Госполиции.

Полиция указывает, что такие надписи провокационны, поскольку могут указывать на поддержку российской агрессии против Украины.

Правоохранители имеют право требовать немедленно удалять подобные надписи из автомобилей, какой бы ни была ее мотивация.

"При обнаружении правонарушения лица могут быть привлечены к административной ответственности в связи с прославлением военной агрессии или военных преступлений. Государственная полиция также одновременно призывает жителей сообщать, если обнаружены автомобили с такими надписями, позвонив в полицию по номеру 110", — заявили в Госполиции .

Подобный флеш-моб начался среди россиян, проживающих в странах Балтии, на прошлой неделе. Видео и фото таких автомобилей приводили к перепалкам в социальных сетях. В субботу вечером был зафиксирован первый случай хулиганских действий со стороны людей, совершавших подобные наклейки.

Напомним, ранее сообщалось, что Эстония вслед за Литвой и Латвией присоединилась к запрету пускать на свою территорию автомобили с номерами страны-агрессорки России.

Кроме того, мы ранее информировали, что границы РФ и Эстонии уже разворачивают автомобили с российскими номерами.

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