В Латвии произошла авария с участием военной техники – вспыхнул пожар, есть пострадавшие (фото)

Авария произошла с участием фуры и тяжелой техники.

В Латвии, на Рижской окружной дороге в районе Муцениеки, произошла авария с военной техникой, в результате которой пострадали два военнослужащих Национальных Вооруженных сил страны.

Об этом сообщает Delfi.

В Государственной пожарно-спасательной службе сообщили, что ДТП произошло с участием фуры и тяжелой техники.

Прибывшие на место происшествия спасатели констатировали, что тягач Scania с прицепом, перевозившим вездеход Bandvagn 206, перекинулся на бок, а гусеничный вездеход повышенной проходимости загорелся.

В Латвии произошла авария с участием военной техники. Фото: скриншот с видео.

В Латвии произошла авария с участием военной техники. Фото: скриншот с видео.

Оба военнослужащих госпитализированы. Одного после оказания медицинской помощи уже выписали из больницы. Состояние второго оценивается как стабильное.

Напомним, во Франции задержали юношу из-за покушения на Макрона.

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