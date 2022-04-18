В Латвии проведут масштабные военные учения НАТО Namejs 2022 с участием боевых вертолетов США

В Латвии проведут масштабные военные учения НАТО Namejs 2022 с участием боевых вертолетов США

Кроме США, на первом этапе учений будут участвовать военные части Чехии, Польши, Британии, Литвы и Эстонии.

С сегодняшнего дня, 18 апреля, до 27 мая во всех регионах Латвии продлится весенний этап масштабных военных учений НАТО Namejs 2022. В учениях будет участвовать техника союзников, в том числе боевые вертолеты США, передает Delfi.

Учения будут проводить с целью улучшения "интеграции национальных и союзных сил для решения оборонных задач".

На первом этапе учений примут участие военные части из США, Чехии, Польши, Великобритании, Литвы и Эстонии.

"Учебные задания будут выполнять совместно солдаты союзников, которые в настоящее время развернуты в рамках расширенной боевой группы НАТО в Латвии и представляют десять стран: Албанию, Чехию, Италию, Исландию, Черногорию, Канаду, Польшу, Словакию, Словению и Испанию", – пишет издание.

В то же время, подразделения на учениях будут представлены сухопутными механизированными подразделениями, артиллерией, авиацией и десантными подразделениями, а также элементами оперативного планирования и поставки.

Delfi отмечает, что общее количество военнослужащих союзников составит около 3000 человек.

В свою очередь на Адазском полигоне планируется стрельба. Для выполнения учебных задач также периодически будут проходить полеты различных военных летательных аппаратов, в том числе боевых вертолетов "AH-64 Apache" в воздушном пространстве Латвии.

Напомним, что уничтоженный крейсер "Москва" – это 10% флота РФ в Черном море.

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