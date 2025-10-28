В Латвии разоблачили группу шпионов, действовавших в пользу России

В Латвии разоблачили российских шпионов

Латвийская Служба государственной безопасности разоблачила группу шпионов , которые по заданию российских спецслужб организовывали поджоги и готовили другие преступления против государства. Злоумышленники действовали на территории страны с осени 2023 года.

Об этом сообщает издание Delfi .

Расследование Службы госбезопасности (СГБ) установило, что по инициативе российских спецслужб в Латвии была создана группа по совершению особо тяжких преступлений против государства. Ее участники занимались планированием, организацией и проведением противоправных действий, среди которых подпали объектов на территории страны.

Весной этого года СГБ задержала троих подозреваемых, а четвертый уже находился в местах лишения свободы за другое преступление.

По данным следствия, осенью 2023 года группа организовала поджог объекта частной компании, связанного с оборонным проектом. В начале 2024 года они готовили новую диверсию — поджог грузовика с украинскими номерами, расположенного на объекте критической инфраструктуры. Для этого злоумышленники производили разведку территории и снимали видео.

Они также обследовали другие потенциальные цели, фиксировали их на фото и видео и передавали материалы своим координаторам в России.

СГБ приняла меры, чтобы предотвратить дальнейшие преступления. Двое граждан Латвии обвиняются в сотрудничестве с Россией и умышленном повреждении имущества. Третий подозреваемый занимался подстрекательством и поиском исполнителей, а четвертый — транспортировкой нападавших к месту преступления и помощью в бегстве.

