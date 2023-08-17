В Латвии срочно созвали Совет нацбезопасности из-за ситуации на границе с РФ и Беларусью

Латвия собирается усилить уголовную ответственность за нелегальное пересечение границы и укрепляет участок разграничения с РФ и Беларусью.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс созвал сегодня, 17 августа, заседание Совета национальной безопасности. Он намерен обсудить ситуацию на границе с РФ и Беларусью и оценить политику наказания в условиях гибридной войны.

Об этом сообщает Delfi со ссылкой на заявление Ринкевичса в Twitter.

"Сегодня я созвал заседание Совета национальной безопасности, на повестке дня политика наказания в условиях гибридной войны, ситуация на восточной границе и присутствие группы Вагнера в Беларуси", — сообщил лидер Латвии.

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После посещения восточной границы Латвии и структурных подразделений Государственной пограничной охраны в Латгалии Ринкевичс высказал мнение, что на восточной границе страны необходимо решить ряд вопросов. По словам президента Латвии, есть участок границы, где есть заградительные сооружения, есть граница с Россией, которая была построена до 2019 года и отвечает тогдашним представлениям о том, что Россия является большим фактором риска, и есть граница с Беларусью, которая была построена для того, чтобы выполнять свою функцию – останавливать мигрантов. Но сам забор не защитит от более масштабных провокаций, подчеркнул Ринкевичс.

По его словам, сегодня абсолютным приоритетом является оснащение восточной границы Латвии датчиками, системами видеонаблюдения, а также строительство забора для сдерживания. По словам президента страны, там, где необходимо внести изменения в законы, это будет сделано.

Кроме того, лидер Латвии заявил, что нынешняя политика наказания слишком мягка для лиц, организующих нелегальную миграцию.

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"Тот, кто помогает, организовывает нелегальную миграцию и помогает режиму Александра Лукашенко, помогает врагу. За это можно получить 30 суток, после чего человек продолжает делать то, что делал раньше. Есть ли смысл просить пограничников, Нацгвардию и Вооруженные силы Латвии активно защищать границу, если на такие ситуации суды и прокуратура смотрят по-другому", – сказал лидер Латвии и добавил, что наказания должны быть более серьезными.

Следовательно, в стране министр юстиции Инессе Либиня-Эгнере поручила экспертам Министерства оценить политику уголовных наказаний и внести предложения относительно необходимых изменений в законодательные акты и изменения их применения.

"В условиях гибридной войны уголовно-правовая политика должна быть способна усилить Национальную безопасность Латвии значительно более целенаправленно. Поэтому я предоставила предложения по совершенствованию политики уголовного наказания, в частности по преступлениям на почве ненависти, незаконному пересечению государственной границы и правонарушениям в цифровой среде", — сказала Либиня-Эгнер.

Напомним, ранее Кабинет Министр Латвии объявил об усилении систем охраны границы с Беларусью на следующие шесть месяцев.

Кроме того, министр обороны Латвии приказал армии помочь в охране границы с Беларусью на фоне "гибридных угроз", с которыми столкнулась страна, поскольку сообщалось, что в сутки в Латвии зафиксировали 96 попыток нелегально пересечь границу.

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