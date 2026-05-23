В Латвии упал и взорвался беспилотник: что известно об инциденте

Латвия.

В субботу, 23 мая, беспилотник упал в озеро Дридзис в муниципалитете Краслава в Латвии и взорвался. Информации о пострадавших нет.

Об этом заявила Государственная полиция, сообщает LRT.

Отмечается, что информация о падении БПЛА поступила от жителей Комбульского округа. Дрон взорвался после столкновения с водой. В полиции сообщили, что в результате инцидента никто не пострадал. На месте были обнаружены обломки, вероятно, принадлежащие беспилотному летательному аппарату.

По данным властей, сенсоры не обнаружили беспилотника, пересекшего воздушное пространство Латвии. Именно поэтому уведомление о потенциальной угрозе не было отправлено.

Исполняющая обязанности премьер-министра Латвии Эвика Силиня заявила, что ожидаю от соответствующих служб более подробной информации об обстоятельствах инцидента и дальнейших действиях.

Рассказ очевидца

Вадим Степанов рассказал, что видел падение дрона, ведь в тот момент рыбачил на озере.

«Сначала я подумал, что это „кукурузный лайнер“ (самолет Ан-2 — Ред.). Звук походил на мопед. Потом я понял, что что-то не так. Он пролетел над озером, развернулся, пролетел над островом, а затем у него выключился двигатель, он упал в озеро и взорвался. Я был примерно в километре или миле», — рассказал он.

Заметим, озеро Дридзис расположено примерно в 20 км от границы с Беларусью и примерно в 100 км от границы с Россией.

Атака дронов на Латвию

7 мая иностранные беспилотники попали в воздушное пространство Латвии. В ряде районов страны объявили предупреждение об опасности. Два дрона упали на территории Латгалии. Они были украинскими.

Кроме того, один БПЛА «прилетел» на территорию нефтехранилища в городе Резекне. Возник пожар. Ее удалось быстро локализовать — открытого возгорания не зафиксировали.

Впоследствии из-за взрывов дронов на нефтебазе министр обороны Латвии Андрис Спрудс подал в отставку. По его словам, этот инцидент — ответственность как военного руководства, так и его лично «как политического лидера».

