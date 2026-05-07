В Латвии упали дроны, которые могли быть украинскими: что заявили в Минобороны страны

В Латвии расследуют инцидент с двумя беспилотниками, которые ночью вошли в воздушное пространство страны со стороны России и упали на востоке Латвии вблизи пустого нефтехранилища.

Об этом говорится в сообщении The Guardian.

По предварительным данным, повреждения получили четыре пустых нефтяных резервуара. В одном из них зафиксировали незначительное тление. Местный общественный вещатель также опубликовал кадры, на которых виден дрон в этом районе.

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня созвала заседание по кризисному управлению. Она заявила, что находится в постоянном контакте с профильными министрами и государственными учреждениями.

«По завершении инцидента я ожидаю от ответственных министров отчетов о случившемся», — сказала Силиня.

Расследование находится на начальной стадии. В то же время министр обороны Латвии Андрис Спрудс заявил, что беспилотники могли принадлежать украинским подразделениям и сбиться с маршрута из-за помех сигнала.

Подобные инциденты уже происходили в других странах НАТО. Ранее украинские дроны, вероятно, направлявшиеся к российским нефтяным объектам, отклонялись от курса и оказывались на территории Эстонии и Литвы.

В латвийской армии отметили, что такие случаи могут повторяться, пока идет полномасштабная война России против Украины.

"Пока идет агрессия России в Украине, повторение подобных инцидентов, когда иностранный беспилотный летательный аппарат входит в воздушное пространство Латвии или приближается к нему, возможно", - говорится в заявлении латвийских военных.

Предупреждение о загрязнении воздуха в стране уже было отменено. В то же время, часть ограничений на полеты пока остается в силе.

Ранее сообщалось, что в Латвии зафиксировали проникновение иностранных беспилотников в воздушное пространство страны со стороны России. Два дрона упали на территории Латгалии, а в нескольких районах было объявлено предупреждение об опасности. Впоследствии власти сообщили об отмене воздушной угрозы.

Как отмечалось, в ночь на 7 мая в Латвии и Эстонии предупреждали о возможной угрозе российских беспилотников вблизи границ. Уведомления получили жители приграничных регионов обеих стран. В Латвии предупреждения действовали в районах Балви, Лудза, Резекне и Краслава, а в Эстонии – у Вирумаа и Ида-Вирумаа. Впоследствии военные сообщили, что угроза прошла. В НАТО заявили, что продолжают усиленный контроль воздушного пространства из-за риска новых инцидентов на фоне войны РФ против Украины.

