В Латвии задержали мужчин, сорвавших украинский флаг в Риге: что о них известно

Правоохранители установили личности двух вероятных нарушителей и задержали их 9 апреля.

Рижская государственная полиция задержала двух граждан Латвии, сорвавших украинский флаг с одного из зданий в Риге.

Об этом сообщает Delfi.

5 апреля в полицию поступил звонок от очевидца о том, что мужчина в маске срывает украинское знамя со здания, а другой снимает его на камеру. После этого оба сразу же покинули место происшествия.

На опубликованном в социальных сетях ролике видно, что мужчина сломал флагшток, держа в руках похожий на профессиональный смысл предмет.

Сотрудники полиции установили личности двух вероятных нарушителей и задержали их 9 апреля. Отмечается, что ранее задержанные не были судимы.

Во время обысков в домах задержанных полицейские обнаружили маску, которую, вероятно, использовали во время совершения преступления, прав, а также различные предметы, "имеющие отношение к прославлению коммунистического режима и России ".

Уголовное дело возбуждено по факту разжигания национальной, этнической, расовой или религиозной ненависти, а также об умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества. Завтра, 11 апреля, суд рассмотрит вопрос об аресте подозреваемых.

Напомним, в латвийской Риге мужчина сорвал флаг Украины. В соцсети TikTok опубликовали видео, на котором видно, как мужчина с закрытым лицом срывает украинское знамя со здания на улице Кр. Барона в Риге. Отмечается, что преступление было совершено в пятницу, 5 апреля.

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