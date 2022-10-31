В латвийском Даугавпилсе произошли столкновения с полицией во время демонтажа памятников советским солдатам: видео

Латвийские полицейские задерживали людей за исполнение прославляющих войну песен и пребывание в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.

В воскресенье, 30 октября, поздним вечером в латвийском городе Даугавпилсе на площади Славы начался демонтаж памятника советским воинам. Перед этим принесенные сюда днем цветы и свечи убрали волонтеры, а прибывшая в большом количестве полиция заставила людей покинуть площадь. Несколько человек задержаны.

Об этом сообщает издание LSM.

Вопрос сноса памятников, прославляющих тоталитарный режим, приобрел актуальность после полномасштабной войны, которую Россия начала против Украины. 16 июня Сейм Латвии принял закон, согласно которому до 15 ноября такие мемориалы должны быть демонтированы.

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Городские власти объявили, что памятники в Даугавпилсе демонтируют в любом случае, даже в принудительном порядке. В полиции предупредили, что доступ к объектам будет закрыт с вечера воскресенья, 30 октября, и в понедельник, 31 октября.

Около 21.00 волонтеры начали собирать цветы, которые принесли к памятнику некоторые жители города. После этого полицейским удалось заставить людей покинуть площадь, по меньшей мере, двух человек задержали. Одного – за исполнение песен, прославляющих войну, другого – за пребывание в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.

Daugavpilī pie pieminekļa padomju karavīriem ap pulksten 21.00 sāka novākt iedzīvotāju sanestos ziedus. Это redzot, daži iedzīvotāji raudāja, citi skaļi lamājās. Vairākus cilvēkus policija aizturēja, novēroja LTV. https://t.co/hrhDJpm9BE pic.twitter.com/52cdPRYyju — LTV Ziņu dienests (@ltvzinas) октябрь 30, 2022

Толпа людей не расходилась, скопившись на близлежащих улицах. Когда в полночь подъехала техника, послышался свист и громкая брань. В полицейских улетели бутылки. Несколько человек задержали и затолкали в полицейскую машину.

После часа ночи начались более активные работы по демонтажу барельефа памятника, который Латвийский музей оккупации признал художественной ценностью и который будет передан музею.

Завершение работ по сносу памятника планируется к 9 часам утра.

Pēc vairāku stundu darba izdevies demontēt pieminekļa bareljefu. В Latvijas Okupācijas muzejs atzinis par māksliniecisko vērtību, tāpēc tas tiks nodots muzejam. https://t.co/zy8iad5shM pic.twitter.com/bCPqM9sjaF — LTV Ziņu dienests (@ltvzinas) октябрь 31, 2022

Напомним, ранее в латвийской столице были демонтированы все три большие фигуры мемориального ансамбля, изображавшие солдат советской армии.

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