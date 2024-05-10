В леднике турист обнаружил 400-летние останки состоятельного мужчины — фото

На горнолыжном леднике в Швейцарии турист нашел остатки состоятельного путешественника. Им оказалось 400 лет.

Об этом сообщает Business Insider.

Ледник Теодул расширялся, когда загадочный мужчина в тонких кожаных ботинках прошел по его поверхности много лет назад. Это ледниковое поле высоко в Альпах под легендарным и величественным Маттерхорном образовало коварный перевал между нынешними Швейцарией и Италией. Это была середина Малого ледникового периода и с каждым годом на его краях образовывалось все больше льда.

К 1984 году ситуация полностью изменилась. Ледник отступал, а мужчина в кожаной обуви медленно таял на солнце, когда путешественник впервые наткнулся на его остатки.

Постепенно, когда археологи вернулись на это место в 1980-х и в начале 90-х годов стал виден прилипший к нему череп с каштановыми волосами. Также было найдено несколько ножей, почти 200 монет, украшения, стеклянные пуговицы, куски шелковой одежды, бритву для бритья, кинжал, меч и пистолет.

В леднике обнаружили останки состоятельного мужчины, которым 400 лет / Фото: Valais History Museum, Sion; Michel Martinez

Все эти предметы датируются примерно 1600 годом нашей эры. Недалеко также были найдены останки двух мулов, хотя непонятно, принадлежали ли они мужчине.

В леднике обнаружили останки состоятельного мужчины, которым 400 лет / Фото: Valais History Museum, Sion; Michel Martinez

Первоначально археологи решили, что хорошо вооруженный мужчина был наемником. Однако при дальнейшем исследовании это не имело смысла.

"Это не боевое оружие. Это оружие для фехтования. Это церемониальное оружие, которое имели богачи", — сказал Пьер-Ив Никод, куратор Музея истории Вале в швейцарских Альпах. "И потом, эта одежда не является боевой одеждой. Это тоже одежда состоятельного человека, джентльмена", — добавил он.

В леднике обнаружили останки состоятельного мужчины, которым 400 лет / Фото: Valais History Museum, Sion; Michel Martinez

На костях мужчины нет следов травм, и он явно не был ограблен, поэтому археологи считают, что он, по-видимому, погиб случайно, возможно, упав в трещину в леднике или из-за неблагоприятного стечения погодных условий.

В леднике обнаружили останки состоятельного мужчины, которым 400 лет / Фото: Valais History Museum, Sion; Michel Martinez

В Альпах процветает новая научная ветвь ледниковой археологии. Уже около четырех десятилетий археологи путешествуют по ледникам Швейцарии и Италии, отыскивая артефакты, которые тают и становятся обозримыми. Проблема состоит в том, что эти артефакты не выныривают на поверхность в пределах древних погребенных городов или храмов.

"Одна из трудностей ледниковой археологии состоит в том, что мы находим эти объекты во льду, а следовательно, вне любого археологического контекста", — говорит Никод.

Таяние льда по всей планете способствовало выявлению мумифицированных мамонтов, белок ледникового периода, вернувшегося к жизни круглого червя в возрасте 46 000 лет и древних человеческих артефактов, таких как лыжи, стрелы и другие орудия труда.

Напомним, "проклятый" корабль, пропавший 115 лет назад, наконец-то нашли. Судно отплыло в 1909 году.

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