В легионе "Свобода России" сообщили, пыталась ли ФСБ заслать к ним своих агентов

Чтобы попасть в ряды легиона, нужно пройти тщательный отбор. Для этого в подразделении работает служба безопасности.

Чтобы присоединиться к рядам легиона "Свобода России", нужно делать это только через официальный чат-бот. ФСБ РФ создает десятки подставных каналов, однако ей еще не удалось заслать в ряды легиона шпионов.

Об этом заместитель командира легиона "Свобода России" с позывным "Цезарь" рассказал "24 каналу".

Российские добровольцы, борющиеся против кремлевского режима, продолжают свою операцию сразу в двух областях РФ, и в их ряды вступают новые бойцы. Это и российские регулярные военные, и гражданские, в том числе сторонники погибшего оппозиционера Алексея Навального. Последние поняли, что мирный протест не работает, поэтому очень разочарованы и присоединяются к легиону.

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"Цезарь" рассказал, что чтобы попасть в ряды легиона "Свобода России", нужно пройти тщательный отбор. В случае желания присоединиться к добровольцам важно делать это только через официальный чат-бот.

"ФСБ создает десятки подставных каналов. Люди передают туда свои данные, их арестуют, а потом показывают это по российскому телевидению, и говорят, что они являются украинскими шпионами", — рассказаль заместитель командира легиона.

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Он добавил, что именно поэтому нужно пользоваться только официальным сайтом. В таком случае информация о человеке будет храниться на отдельных защищенных серверах и не попадет к кому-то постороннему.

"Противнику еще не удалось заслать в наши ряды шпионов. Наша служба безопасности работает", — подчеркнул "Цезарь".

К слову, в ГУР Минобороны Украины сообщили, что оказывают помощь бойцам "Русского добровольческого корпуса" (РДК), легиона "Свобода России" и "Сибирскому батальону", действующим на территории РФ.

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