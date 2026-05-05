В Ленинградской области РФ заявили об атаке дронов: под удар мог попасть Киришский нефтеперерабатывающий завод
В ночь на 5 мая в российской Ленинградской области заявили об атаке беспилотников , в результате которой возник пожар в промышленной зоне города Кириши.
Об этом сообщил губернатор региона. По его словам, на фоне атаки "неизвестных дронов" в промзоне произошло возгорание, которое сейчас ликвидируют спасатели. К тушению привлечены подразделения МЧС и местные службы.
Российские власти также заявляют, что в течение ночи над территорией области якобы были сбиты 18 беспилотников.
В то же время в сети появились предположения, что под удар мог попасть Киришский нефтеперерабатывающий завод КИНЕФ (Киришинефтеоргсинтез), однако официального подтверждения этой информации пока нет.
Информации о пострадавших по состоянию на утро не поступало.
Ранее сообщалось, что в Чебоксарах во время атаки вспыхнул пожар на оборонном предприятии ВНИИР-Прогресс.