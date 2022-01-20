В Либерии во время церковного собрания произошла давка: десятки погибших, среди них – 11 детей

В Либерии во время церковного собрания произошла давка: десятки погибших, среди них – 11 детей

По словам очевидцев, давка у церкве началась после того, как группа вооруженных людей вошла в храм и пытались ограбить верующих.

В Либерии (Западная Африка) на церковном собрании в результате давки погибли 29 человек, среди них – 11 детей.

Об этом сообщил заместитель министра информации Джалава Тонпо в четверг, 20 января, пишет Reuters.

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По его словам, трагедия произошла в ночь на 19 января в столице Либерии Монровии в районе Нью-Кру-Таун. " Врачи сказали, что 29 человек умерли, а некоторые находятся в списке критических", — прокомментировал Тонпо и назвал, что "это грустный день для страны".

По словам местных жителей, ставших свидетелями, давка у церкве началась после того, как группа вооруженных людей вошла в храм и пытались ограбить верующих. У мужчин были при себе ножи и другое оружие. " Во время бега некоторые люди упали, а другие упали на землю и перешли через них", – рассказывает очевидец.

Президент Либерии объявил трехдневный период национального траура и отметил, что соответствующие службы оказали помощь пострадавшим. Впоследствии стало известно, что среди 29 погибших в результате давки в церкви в столице Монровии было 11 детей.

Напомним, в Индии во время религиозного праздника в храме затоптали 12 человек, а еще 13 были доставлены в больницу с травмами разной степени тяжести.

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