В Липецке на территории металлургического комбината от взрыва обрушилась кровля, над городом пылает зарево: видео

Пострадала одна работница завода, под завалами искали других рабочих.

Вечером в воскресенье, 14 ноября, в российском городе Липецке на складе коксохимического цеха Новолипецкого металлургического комбината раздался мощный взрыв.

Как сообщает Telegram-канал Shot, после взрыва рухнула кровля на площади 2 000 квадратных метров и начался пожар.

В сообщении уточнили, что обуздать пламя пожарным не удается уже больше часа. С места ЧП была госпитализирована одна женщина — работница коксохимического цеха, в котором раздался взрыв.

В экстренных службах сообщили, что другие люди под завалами не обнаружены. Возгорание после взрыва пылевоздушной смеси уже потушили, но зарево над городом все еще горит.

Напомним, ранее из-за взрыва и пожара в цехе по производству пороха на заводе "Эластик" в Рязанской области (Россия) погибли семь человек.

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