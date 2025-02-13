В Липецке раздалось 12 взрывов: стало известно, что могут атаковать беспилотники

12 взрывов прогремели в промышленной части российского Липецка. По словам местных, в ночь с 13 февраля 2025 дроны с 03:30 атакуют еще и город Елец, жители слышат много "взрывов и жужжания".

Глава региона Игорь Артамонов ранее предупреждал о возможных прилетах БПЛА.

Одна женщина пострадала из-за падения обломков БПЛА. У нее осколочные ранения, она в больнице.

Предварительно, дроны пытаются поразить комбинат НЛМК – Новолипецкий металлургический комбинат, или тракторный завод в городе Грязе, что рядом с Липецком.

Жители российского Липецка 13 февраля 2025 года сообщили о громких звуках, похожих на взрывы, слышные в небе над городом.

Также очевидцы рассказали, что в городе работает сирена.

Позже власти признали, что регион подвергся массированному налету неизвестных БПЛА.

После атаки было зафиксировано отключение электричества в ряде районов Липецка.

В настоящее время энергетики ведут переподключение потребителей.

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Напомним, ранее удар по Саратовскому НПЗ подтвердил руководитель украинского Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко. Этот завод – один из ключевых объектов топливной инфраструктуры России и играет немаловажную роль в обеспечении армии топливом.