ТСН в социальных сетях

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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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36
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В Липецке после взрывов вспыхнул пожар в районе ТЭЦ (видео)

Местные жители сообщают об уродливой детонации на объекте инфраструктуры.

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Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
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Последствия атаки на ТЭЦ в Липецке

Последствия атаки на ТЭЦ в Липецке

В российском Липецке в ночь на 21 июля прозвучала серия взрывов, после которых вспыхнул пожар.

Об этом сообщают местные жители.

По их словам, после объявления в регионе ракетной опасности под атакой оказалась местная ТЭЦ.

В социальных сетях очевидцы публикуют видео пожара, возникшего после взрывов.

Ранее сообщалось, что в ночь на 20 июля в Московской области сообщили об ударах по логистическим объектам.

Мы ранее информировали, что беспилотники атаковали нефтебазу в Ставропольском крае России.

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Дата публикации
Количество просмотров
36
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