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В Липецке после взрывов вспыхнул пожар в районе ТЭЦ (видео)
Местные жители сообщают об уродливой детонации на объекте инфраструктуры.
В российском Липецке в ночь на 21 июля прозвучала серия взрывов, после которых вспыхнул пожар.
Об этом сообщают местные жители.
По их словам, после объявления в регионе ракетной опасности под атакой оказалась местная ТЭЦ.
В социальных сетях очевидцы публикуют видео пожара, возникшего после взрывов.
Ранее сообщалось, что в ночь на 20 июля в Московской области сообщили об ударах по логистическим объектам.
Мы ранее информировали, что беспилотники атаковали нефтебазу в Ставропольском крае России.
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