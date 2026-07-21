В Липецке после взрывов вспыхнул пожар в районе ТЭЦ (видео)

Последствия атаки на ТЭЦ в Липецке

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В российском Липецке в ночь на 21 июля прозвучала серия взрывов, после которых вспыхнул пожар.

Об этом сообщают местные жители.

По их словам, после объявления в регионе ракетной опасности под атакой оказалась местная ТЭЦ.

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В социальных сетях очевидцы публикуют видео пожара, возникшего после взрывов.

Ранее сообщалось, что в ночь на 20 июля в Московской области сообщили об ударах по логистическим объектам.

Мы ранее информировали, что беспилотники атаковали нефтебазу в Ставропольском крае России.

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