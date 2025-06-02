В Липецке продолжается масштабная атака дронов: под угрозой авиабаза, металлургический комбинат и склады боеприпасов

Дрон / © ТСН.ua

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В ночь на 2 июня в Липецке , Россия, началась массированная атака дронов. По информации из местных и военных телеграмм-каналов, беспилотники нанесли удары по нескольким важным целям в городе и его окрестностях.

Среди возможных объектов атаки — военная авиабаза "Липецк-2", которая используется для учений пилотов боевой авиации, один из крупнейших промышленных объектов региона — металлургический комбинат "НЛМК", а также склады с боеприпасами, расположенные поблизости (вероятно, отмеченные на спутниковых фото).

Информация о характере повреждений и возможных взрывах уточняется. Официальные российские источники пока не комментировали ситуацию.

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Атаки дронов на стратегические объекты в глубине России в последнее время участились, что свидетельствует об изменении тактики в зоне русско-украинской войны.

Напомним, 1 июня был произведен масштабный удар по стратегическим аэродромам на территории России. Для атаки использовали беспилотники, которые запускали прямо из стоящих рядом с автозаправками грузовиков.

Операция под названием «Паутина» поразила 41 самолет стратегической авиации РФ. Ее подготовка длилась более полутора лет и требовала сложной организации и высокого уровня координации.

По данным СБУ, все участники операции находятся на территории Украины, поэтому сообщения об их задержании в России – это лишь информационная манипуляция.

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Также в сети опубликовали видео атаки на Оленегорск 1 июня.